Human Rights Watch позитивно оцінила проведення у Києві "Маршу рівності"

"Такий позитивний розвиток ситуації із правами секс-меншин в Україні нас радує, ми дуже його підтримуємо", - заявив у коментарі Deutsche Welle у понеділок, 13 червня, речник організації Вольфганг Біттнер.

Він відзначив, що марш геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів в українській столиці відбувся завдяки як внутрішній, так і зовнішній політичній підтримці. Зокрема Біттнер вказав на роль президента Петра Порошенка, який висловився за гей-прайд, Європейського парламенту та окремих євродепутатів. "З іншого боку це відбулося завдяки зміні законів в Україні", - додав речник HRW, нагадуючи про трудову заборону дискримінації на основі сексуальних уподобань.

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Утім Україні, за його словами, необхідно посилювати захист прав представників ЛГБТ-спільноти. "Гомофобія залишається великою проблемою в Україні. (…) Більша частина населення дуже критично ставиться до ґеїв. Тому так важливо донести населенню: необхідно гарантувати свободу демонстрацій, свободу думки для ЛГБТ-спільноти. Ці свободи мають бути закріплені законами", - каже Біттнер. Він пояснює, що ставлення суспільства до прав меншин вказує на рівень його демократії.

"Важливо, щоб українські політики і далі підтримували гей-спільноту, а міжнародна спільнота і особливо ЄС і далі тиснули на Україну в цьому питанні", - вказав представник HRW.