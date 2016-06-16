Порошенко готовий демобілізувати військових п'ятої хвилі - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Президент України готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців, які були призвані у рамках п’ятої хвилі часткової мобілізації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що сьомої хвилі мобілізації може не бути через достатню кількість бажаючих служити за контрактом.