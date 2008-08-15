СБУ вагається: знищити контрабандну спецтехніку чи лишити собі

Співробітники Управління СБУ в Донецькій області припинили спробу контрабандного ввезення на територію України з Росії спеціальних технічних засобів, призначених для захисту від несанкціонованого отримання інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, організаторами цього незаконного бізнесу були співробітники одного з підприємств Донецька і працівники потягу «Москва-Донецьк».

В ході спецоперації було виявлено технічні засоби, вартість яких понад 300 тис. грн.

У свою чергу присутній на прес-конференції співробітник Управління контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки СБУ Юрій БІЛОУСОВ додав, що вилучене устаткування направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішено, чи знищувати ці технічні засоби, чи, якщо вони за відповідними критеріями можуть знадобитися правоохоронним органам у їх діяльності, залишити їх для подальшого використання.

Наразі за цим фактом слідчим відділом УСБУ в Донецькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.