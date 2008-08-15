Молдованка намагалася вивезти з України двох дівчаток для продажу?

Двох дітей віком 2-х та 5-ти років намагалася незаконно вивезти в України за кордон 44-річна молдованка.

Жінку затримали на Чернігівщині в пункті пропуску „Сеньківка” на білоруському кордоні, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Документів, які б давали право на перевезення дітей, у порушниці не було.

Про те, що молдованка, яка тимчасово проживала в Городнянському районі Чернігівської області, може незаконно вивозити з України дітей для ймовірного продажу, співробітники Держприкордонслужби мали попередню інформацію.

Наразі відділенням боротьби з протиправною торгівлею людьми УМВС України в Чернігівській області розглядається питання щодо порушення стосовно молдаванки кримінальної справи за статтею 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини". Дівчаток, яких вона перевозила, передано в приймальник-розподільник Чернігова.

В Держприкордонслужбі також зазначають, що цього понеділка, 11 серпня, прикордонники та співробітники МВС запобігли продажу в трудове рабство 24 українців, яких везла в Росію через пункт пропуску „Просяне”, що на Луганщині, мешканка Луганської області.