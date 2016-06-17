У Львові нетверезий працівник поліції погрожував водієві таксі пістолетом, відмовляючись оплатити проїзд

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 17 червня, о 00:20 на оперативну лінію 102 за допомогою звернувся 31-річний львів'янин, водій таксі.

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За словами заявника, його клієнт, перебуваючи в нетверезому стані, погрожував йому пістолетом, відмовляючись оплачувати проїзд і веде себе неадекватно.

На місце події прибув екіпаж патрульної поліції Львова. Правоохоронці доставили обох чоловіків в Шевченківський відділ поліції.

Поліцейські встановили особу клієнта таксі - ним виявився 33-річний працівник Галицького відділу поліції Львова. З автомобіля було вилучено пристрій для відстрілу гумових куль.

«За даним фактом призначено службове розслідування, зібрані матеріали направлені в прокуратуру для прийняття рішення. Така поведінка неприпустима для співробітника поліції. Найближчим часом всі співробітники підрозділів поліції Львівській області пройдуть переатестацію, і я не сумніваюся, що цей факт позначиться на подальших перспективах цього працівника», - зазначив в. о. Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія.