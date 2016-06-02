В Одесі застрелився поліцейський

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 1 червня оперуповноважений Київського відділу поліції вистрілив собі в скроню з травматичного зброї.

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З важким пораненням 26-річний чоловік був доставлений в лікарню, де йому зробили операцію. Однак через травму, несумісну з життям, пізно ввечері правоохоронець помер.

Як повідомив УНІАН начальник відділу комунікацій Андрій Костюк, зазначений оперуповноважений 2 тижні тому написав рапорт на звільнення. Колегам своє рішення пояснив тим, що знайшов кращу роботу.

«За попередніми даними, в його родині були негаразди. Вчора ввечері з травматичного пістолета він вистрілив собі у праву скроню, написавши при цьому передсмертну записку, в якій вказав, що не хоче розлучатися з дружиною», - сказав Костюк.

Він також повідомив, що зазначений поліцейський повинен був бути звільнений наказом 9 червня. Службове посвідчення чоловік здав після написання рапорту.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Після з'ясування всіх обставин і проведення експертиз справа може бути перекваліфікована за іншою статтею, зазначили в ГУ Нацполіції.