У Маріуполі чоловік забарикадувався у квартирі і влаштував перестрілку з киданням гранати в поліцію (фото)
В Маріуполі Донецької області чоловік влаштував перестрілку з поліцейськими та кинув у них гранату, внаслідок чого одного правоохоронця поранено.
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, поліцейські отримали інформацію, що в одній з п'ятиповерхівок Маріуполя місцевий житель зберігає незаконно зброю. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою. «За попередньою інформацією, порушник забарикадувався у квартирі. Згодом він розпочав перестрілку та кинув гранату у поліцейських. У результаті поранений один із правоохоронців», - йдеться у повідомленні.
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Особовий склад поліції Донеччини піднятий по тривозі. Район, де триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка, знаходиться в оточенні.