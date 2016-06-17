У Дніпрі за допомогою радіоканалу автомобілісти зможуть долучитися до роботи патрульних: "табу" - розмови на теми політики

Про це повідомляє "Мост-Днепр".

"Канал називається "ЧПИнфоДнепр", він абсолютно безкоштовний, працює з додатка Zello - рація на базі Android. Zello-рація отримала популярність з часів Євромайдану, коли використовувався спрощений зв'язок. Спочатку каналом у Дніпрі користувалися таксисти, але через загострення кримінальної обстановки ми вирішили його зробити вільним для всіх. На добровільних засадах. Ми не ходили до начальників в поліцію. Розповідаємо про канал звичайним поліцейським. На каналі є адміністратори і модератори, які ним керують. Поліцейські адекватно і оперативно сприймають отриману за цим каналом інформацію", - повідомив Максим Мясников.

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До того ж ініціатор створення радіоканалу додав, що на каналі заборонено розмовляти на тему політики і повідомляти про прості звичайні новини.

"Це канал тиші. Якщо є інформація, включили, повідомили і вимкнули", - підкреслив він.