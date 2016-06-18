Гройсман вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня у США

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє Урядовий портал. Читайте такожГройсман зустрівся з Маккейном і подякував за підтримку України "у важкий історичний час" Голова уряду поклав вінок біля символічного "Дерева тих, хто вижили" у Нью-Йорку. Володимир Гройсман також оглянув Меморіали 9/11 та вшанував пам'ять жертв трагедії хвилиною мовчання.

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