Гройсман вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня у США
02:37, 18 червня 2016Суспільство
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки.
Гройсман також оглянув Меморіали 9/11 / kmu.gov.ua
Про це повідомляє Урядовий портал.
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Голова уряду поклав вінок біля символічного "Дерева тих, хто вижили" у Нью-Йорку.
Володимир Гройсман також оглянув Меморіали 9/11 та вшанував пам'ять жертв трагедії хвилиною мовчання.
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