Затримано підозрюваного у тортурах і вбивстві п’ятьох пенсіонерів

Правоохоронцям Сумщини вдалося затримати 34-річного сумчанина Д., який підозрювався в пограбуваннях та вбивствах людей похилого віку.

Як передає кореспондент УНІАН, Сумський районний суд прийняв рішення про обрання стосовно нього запобіжного заходу – взяття під варту. Підозрюваному пред’явлено обвинувачення в умисному вбивстві п’ятьох осіб. Його жертвами стали пенсіонери – жителі сільської місцевості, яких він спочатку грабував, застосовуючи жорстокі тортури, а потім убивав.

Як повідомив УНІАН слідчий в особливо важливих справах прокуратури Сумської області Володимир КОВТУН, арештований до цього вже п’ять разів був судимим, в тому числі і за вбивство. Вийшовши на волю після чергової відсидки, підозрюваний ніде не працював.

Йому інкримінується ряд статей Кримінального кодексу України – частина 2 ст. 115 п. 6 (умисне вбивство з корисливих мотивів), частина 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), частина 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), частина 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством) і частина 2 ст. 190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому).

В.КОВТУН прогнозує, що Д. буде засуджено до довічного ув’язнення.