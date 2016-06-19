"Ми здатні порозумітися та перемогти": президент і прем’єр привітали українців зі святом Трійці

«У це світле свято ми прагнемо до духовного оновлення, взаєморозуміння, відкриваємо свої серця для віри, надії та любові, бо пам’ятаємо просту істину: люди, якими б різними не були, здатні зрозуміти одне одного, якщо їх надихає Святий Дух», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

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За словами Порошенка, сьогодні, у драматичні часи історії нашої держави, перед нами стоїть важлива мета - зберегти єдність країни. А це може відбутися, зокрема, і завдяки спільній молитві за мир та злагоду на українській землі, зазначив президент.

«Сила і мужність, честь і порядність, милосердя та доброчинність, щира віра - одвічні цінності нашого народу, які несуть безмежний потенціал та гартують у боротьбі за власну державність. Знаю, що мільйони українців надихає дух свободи, правди та гідності. Значить, ми здатні порозумітися і перемогти», - наголосив глава держави.

Порошенко побажав українцям добра, сімейного затишку, достатку й успіхів.

Гройсман у вітанні зазначив, що День Святої Трійці завжди посідав важливе місце в духовній культурі українського народу. Згідно з традицією, цей день, який ще називають Зеленою неділею, зустрічають з особливим теплом.

«Свята Трійця уособлює духовну єдність людей, єдність віри і любові сердець. Тож нехай цей день принесе у кожну українську оселю радість і віру, надію і тепло, духовну єдність, добробут і мир», - побажав глава уряду.