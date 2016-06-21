У Харкові пройде фотовиставка дітей з синдромом Дауна

Як передає Status quo, на фотографіях "сонячні діти" позують разом з відомими харків'янами.

Виставка є складовою частиною великого соціокультурного проекту "Сонячні діти", який з 9 червня реалізується центром у співпраці з Харківською благодійною організацією батьків дітей з хромосомними особливостями і лікарів-генетиків, спеціалізованим центром для дітей з особливостями розвитку "ЛАДО", Харківською обласною бібліотекою для дітей та громадською організацією "Харківська платформа розвитку культури і туризму".

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В рамках соціокультурного проекту "Сонячні діти" відбулися лекції про особливості людей з синдромом Дауна, ряд "уроків доброти і толерантності" для учнів загальноосвітніх шкіл, творчі майстер-класи для "сонячних дітей".

Для відвідувачів працює фотовиставка відомого херсонського фотохудожника Олександра Андрющенка "Сонячні діти. Перший дотик".

Мета проекту – привернути увагу до дітей з особливими потребами, сприяти їх соціальній адаптації та повноцінному розвитку через творчість.