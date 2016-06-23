Як не стати "рок-зіркою": Савченко хоче мати власний транспорт, але поки що грошей вистачає на метро

Народний депутат України Надія Савченко розповіла в інтерв'ю ТСН.ua, що може собі дозволити їздити в метро в Києві.

"Моє першочергове завдання було для себе - не стати "рок-зіркою". Щоб за мною не їздила охорона, щоб не ходити в перуках і окулярах. Найлегше - це їздити в метро, особливо в годину пік. І знаєте чому? Всі їдуть у своїх справах, всі бачать, що це я - хтось посміхається, хтось сумує, хтось киває головою, але ніхто не має часу робити селфі або ще щось. Якщо я виходжу в якесь місце, де люди прогулюються, наприклад на Майдан у вихідний, то зовсім інша справа", - сказала Савченко.

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"Я дуже хочу їздити на велосипеді на роботу, але все не маю часу і грошей його купити. Хочу мотоцикл, але на нього теж ще не заробила. Тому, якщо мати власний транспорт, то я швидше куплю мотоцикл, а не автомобіль", - додала вона.

"Хочу багато плавати, але це я можу робити щоранку по дорозі на роботу в Дніпрі. Звичайно, можна йти і в басейн, але на це потрібен окремий час, а так, по дорозі на роботу зробити якийсь заплив, це можна. Звичайно, ще хочу стрибнути з парашутом, зробити виліт. Але все це у мене ще буде", - зазначила Савченко.