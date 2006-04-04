Лукашенко для Росії перестане бути ”єдиним”

"Газпром" має намір з 2007 року підвищити ціни на газ для Білорусі втричі. Про це, як передає РІА «Новости», повідомив заступник голови правління компанії Олександр РЯЗАНОВ.

"Білорусь - єдина країна, яка досі не перейшла на ринкові ціни на газ. Ми вважаємо, що з 2007 року ціна має бути втричі вищою", - заявив, зокрема, О.РЯЗАНОВ.

Кажучи про Україну, О.РЯЗАНОВ сказав, що ця країна купує російський газ по 230 доларів за тисячу кубометрів, але в малих обсягах. За словами О.РЯЗАНОВА, підвищення цін для країн СНД - "не політичні рішення, а реальна економіка".

Нагадаємо, договір про постачання газу в 2006 році "Газпром" і "Білтрансгаз" підписали 27 грудня 2005 року. Російський концерн зобов`язався за рік поставити 21 мільярд кубометрів газу, причому півтора з них можуть бути поставлені тільки за наявності технічної можливості. Вартість тисячі кубометрів газу залишилася на рівні 2005 року і склала 46,68 долара. У той же час, середньоєвропейська ціна на газ, за планами "Газпрому", має найближчим часом скласти 250 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості щодо постачання російського газу в Україну.

2 лютого НАК "Нафтогаз України" і "РосУкрЕнерго" створили спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для постачання газу в Україну.

Крім того, ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.