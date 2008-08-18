23 серпня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для ЗМІ.

За її словами, що в церемонії, що розпочнеться о 10 ранку, візьме участь глава держави Віктор ЮЩЕНКО.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що подібна церемонія відбудеться в Україні вперше.

Одночасно державні прапори будуть підняті в усіх регіонах. Після церемонії Президент вручить паспорти юнакам і дівчатам, яким виповнилось 16 років.

Заплановано, що під час цих урочистостей на Майдані Незалежності вперше прозвучить пісня «Прапор України».

У цей же день В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників творцям української незалежності – князю Володимиру, гетьману Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

У цей же день на Михайлівській площі за участі глави держави відбудеться церемонія покладання композиції у горщиках із зерном та свічками до пам’ятнику жертв Голодомору 1932-1933 років.

Після цього Президент вручить державні нагороди з нагоди Дня Державного прапора.

І.ВАННИКОВА звернула увагу на те, що вже другий рік поспіль В.ЮЩЕНКО реалізує загальнонаціональну програму «Український прапор – у кожну родину». Вона нагадала, що цей проект розрахований на три роки і проходитиме у чотири етапи. Зараз реалізовується третій етап – забезпечення прапорами державних установ, навчальних закладів та міст.

Прес-секретар також нагадала, що на четвертому етапі Держаним прапором України планується забезпечити кожну родину.

«Глава держави наголошує, що Державний прапор є одним з найважливіших символів, який об’єднує 47 мільйонів громадян України; виховання в суспільстві глибокої поваги до цієї святині є надзвичайно важливим», - сказала І.ВАННИКОВА, цитуючи Президента.

24 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить на Майдані Незалежності.

Розповідаючи про заплановані урочистості на День Незалежності України, І.ВАННИКОВА повідомила, що вони розпочнуться о 9 год. ранку молебнем «За Україну і український народ» у Софії Київській.

У молебні за участі Президента України візьмуть участь також представники всіх церковних конфесій.

О 10 год. ранку на Майдані Незалежності відбудеться підняття Державного прапору України та артилерійський салют, після чого розпочнеться військовий парад.

На 10.20 заплановано виступ Президента України, а о 10.35 розпочнеться урочистий марш військ, військової техніки на Хрещатику.

Об 11.25 на Майдані Незалежності розпочнеться церемонія віншування, главі держави вручать обжинковий дідух урожаю 2008 року, що є символом достатку і багатства народу.