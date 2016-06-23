В Одесі податківця затримали на хабарі у 115 тисяч

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, підозрюваного викрито департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і Головного управління внутрішньої безпеки ДФС.

Чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду від представника підприємства в розмірі майже 115 тисяч гривень за закриття кримінальних проваджень та неперешкоджання діяльності підприємства.

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Зловмисника затримано під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 3 тисячі доларів за підозрою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням) КК України.

Розмір неправомірної вигоди, отриманої ним напередодні, становив 1,6 тисячі доларів.

На даний час проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального злочину, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.