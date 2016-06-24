В Харкові троє розбійників, що при пограбуванні стріляли в охоронців, отримали від 7 до 9 років

Як повідомляє прокуратура Харківської області, у середині січня 2015 року зловмисники напали на торгівельний павільйон на вулиці Академіка Павлова.

До злочину вони ретельно підготувалися: озброїлись пістолетом, обличчя заховали під маски. Поки один стояв на варті, двоє інших розбили скло вхідних дверей і ввірвалися зі зброєю до магазину. Нападники вдарили рукояткою пістолету продавчиню по голові, проте жінка встигла натиснути кнопку сигналу «Тривога».

Викравши з каси 2 тисячі гривень, зловмисники кинулись тікати. Але на їх шляху опинилися співробітники приватного охоронного агентства, які прибули на виклик.

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Розбійники почали відстрілюватися. Поранивши двох охоронців, вони зникли з викраденими грішми. Проте уже за кілька днів злочинців затримали.

23-річного зловмисника, який стріляв в охорону, суд визнав винним за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) КК України і призначив йому покарання 9 років позбавлення волі.

За цими ж статтями КК України визнано винним ще одного 24-річного розбійника, який придбав зброю. Його покарано на 7 років позбавлення волі.

Третього, 24-річного учасника розбою визнано винним за ч.3 ст.187 КК України та покарано на 8 років позбавлення волі.

Також суд призначив для всіх зловмисників покарання у вигляді конфіскації майна.

Прокуратура зазначає, що наразі вирок суду не є чинним, оскільки не сплив час для його апеляційного оскарження.