Україна і РФ розпочали інвентаризацію газових угод

Україна і РФ відновили роботу з інвентаризації газових угод, повідомляє Міністерство палива і енергетики. Експерти двох країн на зустрічі в Києві зазначили, що в міжурядових угодах є чимало застарілих і нечинних норм.

Сторони домовилися підготувати відповідний аналіз і зміни до угод. Наступне засідання з інвентаризації й аналізу чинних міжурядових угод у газовій галузі заплановане провести у вересні 2008 р.

Крім того, під час зустрічі українські й російські експерти обговорили, як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, перспективи діяльності міжнародного консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України.

Також відбулося засідання робочої групи з нормалізації роботи компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ). Сторони обговорили спільні кроки для нормалізації роботи підприємства, його подальшого розвитку і технічної модернізації