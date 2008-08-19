У Криму заступник начальника Генштабу ЗСУ перевірить готовність військових

Сьогодні у Криму заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор РОМАНЕНКО перевірить ступінь готовності частин Військово-морських сил та Повітряних сил ЗСУ до виконання завдань за призначенням.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у рамках робочої поїздки до Криму заступник начальника Генштабу відвідає та перевірить стан справ у військових частинах, дислокованих у Севастополі, Саках та Перевальному.