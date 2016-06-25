Суд заарештував фігуранта "газової справи" Рябошапку з правом внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень
Солом'янський районний суд Києва обрав одному з підозрюваних у кримінальному провадженні про розкрадання газу українського видобутку Олегу Рябошапці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 100 млн грн.
Адвокати підозрюваного вже заявили про намір подати апеляцію на це рішення, передає телеканал "112 Україна".
Також суд має обрати запобіжний захід іншому фігуранту "газової справи" - Валерію Постному.
Як повідомляв УНІАН, 15 червня детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську і Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.
17 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів загалом 10 підозрюваним у причетності до злочинної схеми розкрадання газу українського видобутку, які були затримані 15 червня.
Розміри застав, призначених судом для Постного та Рябошапки, які є одними з ключових фігурантів розслідування, були найменшими (1 млн грн та 1,5 млн грн відповідно) в порівнянні з сумами застав, призначених пересічним учасникам «газової схеми» (від 50 млн грн до 200 млн грн).
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22 червня Постного і Рябошапку випустили із Лук'янівського СІЗО, оскільки раніше суд звільнив їх під застави, але їх одразу затримали.
23 червня у НАБУ заявили, що Посному та Рябошапці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
У САП підозрюють народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання газу українського видобутку.