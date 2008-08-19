На Львівщині закрили міжнародний канал нелегальної міграції до Європи

Співробітники УСБУ у Львівській області отримали інформацію про діяльність на території Західного регіону України злочинної групи з міжрегіональними та міжнародними зв`язками, яка займається незаконним переправленням нелегальних мігрантів в країни Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, під час перевірки вказаної інформації оперативники виявили, що група володіє широкими зв`язками у правоохоронних органах Львівщини та за кордоном. Згідно з розподілом ролей, окремі члени злочинної групи здійснювали пошук потенційних нелегалів, інші групами по 5-10 осіб доставляли їх у спеціально обладнаний „відстійник" у прикордонній смузі Львівщини. Через деякий час нелегалів переправляли через державний кордон України, де передавали їх партнерам з числа іноземців для подальшого транспортування на Захід.

У результаті спецоперації на території Закарпатської області були затримані двоє членів групи під час спроби переправлення 6-ти громадян Пакистану в Угорщину. У той же час у Львові були затримані ще двоє членів групи.

За даним фактом слідчим відділом УСБУ у Львівській області була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 та ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Співробітниками СБУ був затриманий також організатор групи. Ним виявився один з керівників відділення оперативної протидії нелегальній міграції оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби України.

Стосовно майора - прикордонника військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 332 та ч.1 ст. 423 Кримінального кодексу України (зловживання військовою службовою особою владою та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Триває слідство.

Згідно з офіційним повідомленням польського підрозділу Інтерполу, один із затриманих зловмисників розшукується правоохоронцями Республіки Польща.