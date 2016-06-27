Іслямов відповів на звинувачення РосЗМІ в намірі влаштувати диверсію у Керченській протоці: "Не дивіться радянських телеканалів"

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Що ми, діти, чи що? Якими тросами перекривати, про що ви говорите? Не дивіться радянських телеканалів перед їжею", – заявив Іслямов.

Він стверджує, що сам сюжет НТВ, в якому його звинуватили в підготовці диверсії, не дивився.

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В неділю в ефірі російського телеканалу НТВ вийшов сюжет, в якому чоловік на ім'я Ернест Аблязімов розповів про свою участь в добровольчому батальйоні кримських татар. Нібито Іслямов доручив батальйону розтягнути непомітні троси поперек Керченської протоки, щоб спровокувати аварію.

"Диверсію", за оповіданням персонажа сюжету, не вдалося здійснити, так як судно, куплене Ислямовим для потреб батальйону, вийшло з ладу.