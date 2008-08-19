Президент нагородив Черновецького, Данилка, Поплавського і багатьох інших

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Київського міського голову, голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Про це йдеться в Указі від 19 серпня 2008 року “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Крім того, цим Указом, “за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 17-ї річниці незалежності України” орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено Бориса МОВЧАНА - академіка НАН України, головного наукового співробітника Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено Данила КУРДЕЛЬЧУКА - президента Української іноземної юридичної колегії, та Івана УСІЧЕНКА - президента Товариства Червоного Хреста України.

Ордени "За заслуги" ІІ ступеня отримали Палладій ГОРБАТЮК - голова правління - генеральний директор акціонерного товариства "Фанплит", та поет-пісняр Леонід ФЕДОРУК.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені: Сергій ВАСИЛЬЄВ - оглядач газети "Столичні новини", Михайло ВОРОНІН - голова наглядової ради акціонерного товариства "Швейна фабрика "Воронін", Лариса ІВШИНА - головний редактор газети "День" акціонерного товариства "Українська прес-група", Бесік ШАМУГІЯ - президент Асоціації грузин України "Іберіелі" та інші.

Крім того, почесне звання "Народний артист України" Президент присвоїв співачці Ірині БІЛИК та Андрію ДАНИЛКУ - артистові товариства "Театр "Данилко"; Михайлу ПОПЛАВСЬКОМУ - головному режисерові дитячої телевізійної програми "Крок до зірок" та іншим відомим артистам.

Цим Указом звання “Заслужений журналіст України" присвоєне, зокрема, Олені ГІТЛЯНСЬКІЙ - кореспондентові Української незалежної інформаційної агенції (УНІАН) та Григорію ЮЖДІ - заступникові генерального директора державної організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія".

Загалом до Дня Незалежності Президент присвоїв почесні звання та нагородив орденами і медалями представників усіх регіонів України – кілька сот чоловік.