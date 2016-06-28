У Львові відзавтра закривають на ремонт декілька вулиць

В середу на ремонт закривають вул. Садову, а в четвер – вул. Котляревського, Нечуя-Левицького та Богданівську. Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

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«В середу, 29 червня, на ремонт закривають вул. Садову від вул. Петлюри до вул. Кульпарківської. В четвер, 30 червня, на ремонт закривають вул. Котляревського від вул. Генерала Чупринки до вул. Академіка Сахарова та вул. Нечуя-Левицького. Також з четверга буде непроїзною вул. Богданівська на ділянці від вул. Золочівської до вул. Пластової», - повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Детальнішу інформацію про рух громадського транспорту обіцяють повідомити додатково.