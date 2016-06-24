"Грибовицька трагедія": у Львові виділять квартири сім'ям загиблих рятувальників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначила заступник начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Галина Мазур, йдеться про двокімнатні квартири на території міста Львова. В якому саме районі міста буде надано житло, поки вирішується.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння виник зсув сміття, під яким опинилися троє рятувальників та еколог Львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.