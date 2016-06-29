В Ізмаїлі кількість постраждалих від кишкової інфекції зросла до 769 людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Протягом 16-28 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 769 осіб (з них 447 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок середи в медичних закладах Ізмаїла перебуває 98 осіб (з них 74 дитини).

Напередодні повідомлялося про 757 постраждалих від кишкової інфекції.

Нагадаємо, постраждалі почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня. В Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.