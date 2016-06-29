Тероризм не має виправдання: Порошенко і Гройсман висловили співчуття у зв'язку з атакою у Стамбулі

"Вражений жахливим терактом в стамбульському аеропорту", - написав глава держави у мікроблозі в Twitter.

Appalled with a heinous terrorist attack in #IstanbulAirport.

My thoughts are with victims and their families — Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2016

"Щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих і постраждалих в результаті терористичних актів в аеропорту Стамбула", - написав у свою чергу прем'єр-міністр на своїй сторінці в Facebook. За його словами, тероризм не має ніякого виправдання. "Туреччина, Україна з тобою!" - додав Гройсман.

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Нагадаємо, щонайменше 36 людей загинули, понад 140 поранено в результаті кривавого нападу в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі. Троє нападників відкрили вогонь біля входу в термінал і підірвали себе після того, як у них поліція почала стріляти.

Серед загиблих в результаті теракту є українка, ще один громадянин України поранений.