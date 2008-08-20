Тимошенко натякає, що Ющенко дав орден злочинцеві

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має не ордени одержувати ордени, а відповідати перед законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, коментуючи на прохання журналістів інформацію про те, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був нагороджений Президентом України орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Прем`єр сказала, що дізналася про це від журналістів.

«Я, чесно кажучи, не поділяю таких нагороджень. І вважаю, що ці люди мають відповідати перед законом, і мають відповідати за Кримінальним кодексом. І те, що сьогодні таких людей, як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, “кришують” деякі політичні сили, це не значить, що рано чи пізно він не відповідатиме за всі грабежі, що сталися з Києвом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 19 серпня нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Київського міського голову, голову Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з нагоди Дня Незалежності України.