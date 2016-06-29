ДУС надасть квартиру звільненому з російського ув'язнення Афанасьєву

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрілися з Геннадієм Афанасьєвим і пані Ольгою. Говорили про плани на майбутнє. По-перше, вже за пару тижнів родина Афанасьєвих зможе перебратися в квартиру, яку їм надасть ДУС, зараз тривають певні процедурні моменти», - написала вона.

За словами Геращенко, «насправді ще в літаку, яким ми поверталися з Москви, ми думали про те, що Геннадію фактично немає куди повертатися, і тоді відразу Гені і його мамі, як тимчасову історію, було запропоновано кімнату в одному з відомчих санаторіїв ДУС. Але, звичайно, це дуже добре, що зараз знайшли можливість запропонувати тимчасове окреме житло».

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Геращенко також зазначила, що її дуже тішить активна життєва позиція Афанасьєва. «Зараз він в пошуку роботи, планує займатися правозахисною діяльністю і юридичною практикою, співпрацює з неурядовими правозахисними організаціями, прагне вчитися», – написала вона.

Як повідомлялося, Афанасьєв повернувся в Україну з російського ув’язнення 14 червня. Його разом з Юрієм Солошенком обміняли на одеситів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують у сепаратизмі.

У Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи, його засудили у 2015 році до семи років ув'язнення.