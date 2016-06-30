У Сумах від вогнепального поранення загинув прокурор військової прокуратури

Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Сумського гарнізону.

Згідно із повідомленням, досудове розслідування обставин смертельного поранення прокурора розпочала військова прокуратура Центрального регіону України.

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Попередньо встановлено, що майор юстиції отримав вогнепальне поранення голови з табельної зброї.

Наразі триває огляд місця події, допит можливих очевидців та свідків. Також призначено судово-медичну та судово-балістичну експертизи.

Досліджуються версії можливого необережного поводження прокурорського працівника зі зброєю, самогубства та інші версії.

Слідчі дії тривають.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий – Вадим Яковлєв, він був уродженцем Донецької області.

У коментарі кореспонденту УНІАН по телефону військовий прокурор Сумського гарнізону Ігор Галичанський о 19.20 повідомив, що направляється в Суми з Києва і має бути на місці за півтори години, але станом на 21.40 більше на дзвінки не відповідав. Тож наразі не відомо, чи порушено за фактом смерті посадовця кримінальне провадження, а якщо так, то за якою саме статтею Кримінального кодексу України.