У Львівській області невідомі пошкодили пам’ятник Івану Франку

У Львівській області невідомі пошкодили пам’ятник Івану Франку, встановлений у селі Лішня Дрогобицького району.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області. Зловмисники 29 червня вирізали частину нижньої основи мідного пам’ятника (близько 60 см) Івану Франку. Сума завданих збитків та історична цінність встановлюється. Проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення осіб причетних до пошкодження пам’ятника та мотивів скоєного.

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