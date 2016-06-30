У Львівській області невідомі пошкодили пам’ятник Івану Франку
10:18, 30 червня 2016Суспільство
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У Львівській області невідомі пошкодили пам’ятник Івану Франку, встановлений у селі Лішня Дрогобицького району.
Зловмисники вирізали частину нижньої основи мідного пам’ятника / УНИАН
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
Зловмисники 29 червня вирізали частину нижньої основи мідного пам’ятника (близько 60 см) Івану Франку. Сума завданих збитків та історична цінність встановлюється.
Проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення осіб причетних до пошкодження пам’ятника та мотивів скоєного.
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