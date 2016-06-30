У ДПСУ спробували пояснити, чи є законним перетин адмінмежі з Кримом зі зміною номерів на машині

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив помічник голови ДПСУ, прес-секретар відомства Олег Слободян.

Представника Держприкордонслужби попросили прокоментувати ситуацію, коли громадяни, які проживають в тимчасово окупованому Криму, при перетині адміністративної межі з Херсонською областю на машинах повинні змінювати автомобільні номери з російських на українські.

Слободян визнав, що зараз цей процес не врегульований, тому що номери або документи, які видані окупаційною владою, не є підставою для заїзду на материкову Україну.

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Він заявив, що такі номери і документи представниками української влади і прикордонниками жодним чином не сприймаються, однак в той же час зазначив, що вони ж можуть вважатися і "пакетом документів".

"Тому фактично, коли людина виїжджає з окупованого Криму за одними номерами, а заїжджає за іншими... Тут можна вести мову про те, що це подвійний пакет документів на транспортний засіб, що також суперечить законодавству", - сказав Слободян.

При цьому прес-секретар Держприкрдонслужби зазначив, що самі прикордонники не уповноважені приймати правові рішення у цьому питанні.

Тому, коли такі факти виявляються, то залучаються представники Національної поліції, Служби безпеки України, які своєю чергою приймають рішення про подальші правові і процесуальні дії.

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Слободян зауважив, що у тих випадках, які відомі, жодного разу транспортний засіб у власника не вилучався.

Також він задався питанням, яким чином люди з Криму оформлюють українські автомобільні номери, тому що, за його словами, коли окупаційна російська влада видає свої номери, вона вилучає українські. За словами речника ДПСУ, потім українські громадяни, виїжджаючи на материкову Україну, "знаходять лазівки" для отримання номерів на транспортні засоби у відповідних відділеннях, що є незаконним.

"Тому про цю ситуацію ми також повідомили Національній поліції, і зараз спільно, власне кажучи, будемо вивчати і відпрацьовувати якийсь механізм разом з Фіскальною службою, Національною поліцією та іншими зацікавленими правоохоронними органами", - додав Слободян.