МЗС України: на борту затриманого біля берегів Лівії танкера було 5 українців

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook.

"За наявною інформацією, з дев‘яти членів екіпажу п‘ятеро – громадяни України. Наразі танкер перебуває в порту Тріполі. Розпочато слідство", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Тунісі з’ясовує обставини затримання зазначеного судна, а також вживає заходи для забезпечення прав українських моряків, зокрема надання їм кваліфікованого адвокатського захисту та послуг перекладача.

У Департаменті нагадали, що це вже не перший випадок затримання в ‪‎Лівії‬ у 2016 році морських суден, членами екіпажів яких є українські моряки.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня береговою охороною м. Завія у прибережних водах Лівії було затримано танкер "Теметерон", що йшов під прапором Белізу - держави у Центральній Америці - з вантажем бензину. За отриманими даними, серед членів екіпажу судна п'ятеро росіян, громадяни України та Греції.