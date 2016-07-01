Бурштинові війни: на Рівненщині 60 осіб з битами намагалися перешкодити вилученню знаряддя для видобутку "сонячного каменю"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, ввечері 30 червня під час відпрацювання Сарненського району в урочищі «Азалія», поблизу Клесова, поліцейські вилучили у старателів мотопомпу, приладдя для незаконного видобутку бурштину та автомобіль.

Під час вилучення група невідомих осіб у кількості близько 60-ти осіб в балаклавах із дерев'яними палицями заблокувала дорогу та погрожувала застосувати фізичну силу. На попередження працівників поліції припинити протиправні дії бурштинокопачі не реагували, поводили себе агресивно. Однак поліцейські припинили правопорушення й доставили виявлений у старателів автомобіль з мотопомпою та іншим знаряддям для видобутку бурштину в Сарненський відділ поліції.

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За фактом порушення правил охорони або використання надр відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України, а за фактом опору працівникам поліції – за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Триває досудове розслідування.