"Путін-вбивця": у Фінляндії російському президенту влаштували "теплий прийом" (фоторепортаж, відео)

За словами учасників акції, на мосту, яким мав проїхатись Путін дорогою до резиденції, в якій мав провести зустріч з президентом Фінляндії, зібралося кілька сотень представників України, Чечні, Сирії і Фінляндії, передає ТСН.

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Натовп висловлював своє обуренням візитом "агресора", "окупанта" і "вбивці".

"Я думаю, ми встигнемо заспівати "Слава Україні" і гімн України містеру Путіну", - заявив представник мітингу.