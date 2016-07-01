"Путін-вбивця": у Фінляндії російському президенту влаштували "теплий прийом" (фоторепортаж, відео)
17:12, 01 липня 2016Суспільство
3135 0
1 липня у фінському місті Наанталі демонстранти влаштували зустріч російському президенту Володимиру Путіну, який прибув з візитом до Фінляндії, зі "скривавленими" транспарантами з написами "Путін-вбивця", "Путін-ху*ло" і прапорами України та Сирії.
У Фінляндії Путіну влаштували "теплий прийом" / Фото ТСН
За словами учасників акції, на мосту, яким мав проїхатись Путін дорогою до резиденції, в якій мав провести зустріч з президентом Фінляндії, зібралося кілька сотень представників України, Чечні, Сирії і Фінляндії, передає ТСН.
Читайте такожСавченко назвала "царя-самодура" причиною конфлікту між українцями і росіянами
Натовп висловлював своє обуренням візитом "агресора", "окупанта" і "вбивці".
"Я думаю, ми встигнемо заспівати "Слава Україні" і гімн України містеру Путіну", - заявив представник мітингу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter