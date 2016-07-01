Військова прокуратура затримала командира Надії Савченко - нардеп
23:11, 01 липня 2016Суспільство
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У Києві затримали легенду "Айдару" Валентина Лихоліта із псевдонімом "Батя", командира української льотчиці Надії Савченко.
Військова прокуратура затримала Валентина Лихоліта / facebook.com/IegorSoboliev
Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Єгор Соболєв.
"Затриманий легенда Айдара - Валентин Лихоліт, Батя. Командир Наді Савченко. Затриманий військовою прокуратурою за заявою лідерів сепаратистів Сєвєродонецьку - колишнього мера та його заступників. За яких місто опинилося в ЛНР. Вони звинувачують Батю у тому, що його бійці забрали в них фотоапарат та інші матеріальні цінності", - йдеться в повідомленні.
Соболєв зазначив, що нині у Печерському суді військовослужбовця намагаються взяти на поруки.
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