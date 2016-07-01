Військова прокуратура затримала командира Надії Савченко - нардеп

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Єгор Соболєв.

"Затриманий легенда Айдара - Валентин Лихоліт, Батя. Командир Наді Савченко. Затриманий військовою прокуратурою за заявою лідерів сепаратистів Сєвєродонецьку - колишнього мера та його заступників. За яких місто опинилося в ЛНР. Вони звинувачують Батю у тому, що його бійці забрали в них фотоапарат та інші матеріальні цінності", - йдеться в повідомленні.

Соболєв зазначив, що нині у Печерському суді військовослужбовця намагаються взяти на поруки.