Російський дрон влучив у будівлю телеканалу, є поранені, - Зеленський (фото)

Удар стався саме тоді, коли журналісти були в ефірі. "Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, підкреслив Зеленський.

Російський дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Про це повідомив в Telegram президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вже відомо про пʼятьох поранених і їх кількість ще може збільшитися.

"Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована", - повідомив Зеленський.

Відео дня

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби, працівники ДСНС уже загасили пожежу.

Зеленський наголосив, що Росію треба зупинити:

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю".

Атаки росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, у Києві та області, а також по інших регіонах України тривають роботи з ліквідації наслідків російської масованої атаки.

У КМВА повідомляли, що по Києву РФ била балістичними ракетами, а також дронами. А за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 поранених, 5 людей госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.

Атаки ворога продовжуються і вдень.

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