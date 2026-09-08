Зеленський запропонував Віткоффу і Кушнеру наступного разу прибути у Київ літаком

Україна була готова приймати американський літак.

Українські аеропорти технічно готові були прийняти спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Їм запропонували наступного разу прибути у Київ літаком.

Про це в розмові з журналістами розповів президент Володимир Зеленський. "Україна була готова приймати американський літак з делегацією переговорників. Можна було користуватись і Борисполем, і Жулянами. Росія хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні, і вдарила і по смузі в Жулянах, і по смузі Борисполя... Але, тим не менше, все працювало", - сказав він.

За словами президента, технічно столичні аеропорти готові для того, щоб приймати делегації, питання в тому, чи дає цей безпековий коридор РФ.

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Він розповів, що для спецпосланців була можливість прилетіти в Білорусь, а потім з Гомеля їхати близько трьох годин в Київ.

"... Але вони обрали шлях потягом, і ми сказали, що це буде також безпечний, комфортний приїзд в Україну. Потяг дуже сподобався всій американській делегації", - розповів подробиці Зеленський.

Він вважає, що наступний раз можна спробувати літаком. "Я їм запропонував, якщо вони не хочуть летіти американським літаком, то вони можуть залишити літак в Польщі або іншій країні на кордоні, і мій літак, президентський літак, літак України може її доставити", - розповів Зеленський.

Він додав, що сторони домовились про новий візит. На думку українського президента, важливо не робити великих пауз:

"Вони були багато разів в Москві, і це - вперше в Києві, хочеться, щоб вони були частіше…".

Результати візиту спецпредставників США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що США розблокували переговори між Україною та РФ і візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера є тому підтвердженням.

Також президент наголосив, що відмінністю цієї зустрічі стало зокрема те, що переговірники відвідали одразу дві столиці.

За його словами, це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою, і має сильнішу переговорну позицію. Президент також наголосив на важливості того, що американські переговірники побачили наслідки ударів росіян по столиці. Також він розкрив інші теми, які порушувалися під час цієї зустрічі.

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