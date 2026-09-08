Глава Nvidia заявив, що людство увійшло в епоху AGI: що це означає

Так він відреагував на запуск нової моделі OpenAI Astra, яку компанія називає "найстабільнішою та найрозумнішою у світі".

Голова Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що людство вже вступило в епоху штучного загального інтелекту (AGI). Так він відреагував на запуск нової моделі OpenAI GPT-6 Astra, яку компанія називає "найстабільнішою та найрозумнішою у світі".

За його словами, поява нової моделі стала важливою віхою у розвитку штучного інтелекту. GPT-6 Astra виходить за межі звичайних чат-ботів та може самостійно виконувати складні комплексні завдання. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – кажуть розробники.

Як пише Business Insider, однозначного визначення AGI в науці поки що немає, але зазвичай під цим терміном мається на увазі рівень розвитку ШІ, при якому система здатна мислити, навчатися та автономно вирішувати інтелектуальні завдання щонайменше на людському рівні. Деякі футурологи наводять як приклад AGI у фізичному тілі T-800 і T-1000 із "Термінатора"

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OpenAI також пов’язує появу Astra з настанням нової ери AGI. Президент компанії Грег Брокман називає GPT‑6 Astra універсальним комп’ютерним агентом і вважає, що через кілька років, озираючись назад, люди назвуть саме цей момент і цю модель початком ери AGI.

При цьому далеко не всі експерти погоджуються з тим, що людство вступило в епоху AGI. Дослідник у галузі ШІ Гері Маркус розкритикував заяви Хуанга та Брокмана, зазначивши, що для такого гучного висновку необхідні чітке визначення AGI та переконливі докази відповідності цьому рівню.

Найбільші розробники ШІ, зокрема OpenAI, Meta та Google, дедалі сильніше залежать від передових чіпів Nvidia. У березні 2026 року OpenAI назвала рішення компанії "основою нашої інфраструктури", зазначивши, що більшість її систем навчання та виведення моделей і надалі працюватимуть на графічних процесорах Nvidia.

Високий попит на ІШ-чіпи вже приніс NVIDIA величезні доходи. У серпні компанія повідомила про квартальний дохід у розмірі 96 млрд доларів – більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому на підрозділ дата-центрів, що включає рішення для ШІ, припало 89 млрд доларів.

Судячи з останньої заяви Дженсена Хуанга, попит на обчислювальні потужності продовжуватиме зростати. Глава NVIDIA повідомив, що після завершення навчання моделі Astra буде розгорнуто ще 400 000 GPU.

Глава Nvidia вважає, що бум ШІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту. Уже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робітників, хоча за таку роботу пропонують дуже хороші зарплати й не вимагають університетського диплома.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може становити ризик для всього людства.

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