Британія виділить Україні пакет допомоги для закупівлі ракет до Patriot, – Зеленський

Йдеться про суму в 100 мільйонів фунтів.

Україна веде постійні переговори щодо отримання ліцензії на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

"Про ліцензії ми говоримо напряму з Президентом Трампом, а також говорять наші команди. І на рівні виробників також є діалог. Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде. Є позитивна відповідь Президента США", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що наразі пріоритетом для України є зимовий пакет ракет до систем ППО. За словами президента, він озвучив це завдання й західним партнерам.

Відео дня

"Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялись під час візиту нового прем'єр-міністра Британії Бернема в Київ. І я хочу йому подякувати сьогодні, особисто йому й уряду, і всім британцям. Сьогодні він озвучив, що Британія підтримає і виділить на зимовий пакет для України 100 мільйонів фунтів, тобто 135 мільйонів доларів США, саме на Patriot", – додав Зеленський.

Потреба в ППО для України: що відомо

Раніше ЗМІ дізналися, що наразі низка країн обговорюють різні варіанти щодо передачі Україні ракет до систем Patriot. Крім того, Італія та Франція працюють над тим, щоб передати Києву системи SAMP/T та Aster ракети до них.

Зазначимо, що Зеленський раніше повідомляв про результати нічної масованої атаки РФ по Україні. За словами президента, Сили ППО збили 175 ворожих цілей. Він наголосив, що ППО вдало відпрацювала по крилатих ракетах РФ, але проблеми й надалі є зі збиттям балістики.

Вас також можуть зацікавити новини: