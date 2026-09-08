'Було кілька непоганих ідей': Зеленський розкрив, з чим Кушнер і Віткофф приїхали у Київ

Наразі невідомо, чи вийде зробити їх дієвими.

Було кілька дуже непоганих нових ідей, які привезли переговорники зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, які нові ідеї привезли переговорники зі Штатів, та що це за "пакет миру", про який говорив представник президента США Джаред Кушнер.

"Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей, скажу відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю", - зауважив він.

Водночас глава держави підкреслив, що те, що "ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї - факт".

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"Я не можу зараз так вільно в медійний простір сказати ці ідеї, тому що ми домовились з американцями: спочатку ми попрацюємо над цим, а вже потім будемо це комунікувати", - сказав Зеленський.

Результати переговорів з американцями

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня американські посланці Стів Віткофф та Кушнер прибули до Києва після понад годин переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Видання Le Monde зазначило, що після кількох годин переговорів у Києві про жоден дипломатичний прорив оголошено не було.

Водночас Віткофф та Кушнер повідомили про нову готовність Росії до переговорів після виборів до Державної думи Росії 18–20 вересня.

На думку BBC, переговори американських посланців із Зеленським стали символічним кроком у дипломатичному процесі, але не продемонстрували зближення позицій Києва та Москви.

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