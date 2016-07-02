Суд арештував начальника Коломийського військомату, якого спіймали на хабарі

Як повідомив УНІАН прес-секретар Івано-Франківського міського суду Михайло Павлюк в п'ятницю, 1 липня до суду для визначення міри запобіжного заходу було доставлено мешканця Коломийського району, 1968 року народження, якого підозрюють у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За словами Павлюка, судом встановлено, що підозрюваного було затримано 29 червня 2016 року в момент одержання незаконної винагороди, яку він отримував через посередника. Оскільки затриманий обіймав особливо відповідальну посаду - - начальника Коломийського міського об'єднаного військового комісаріату, то його дії були кваліфіковані, як одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Читайте такожДиректора Карпатського біосферного заповідника затримано на хабарі в 1500 доларівВрахувавши всі обставини та ризики у даній справі та дослідивши матеріали, суд ухвалив визначити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, суд визначив йому грошову заставу в межах встановлених КПК для даної категорії злочинів.

Іншою своєю ухвалою Івано-Франківський міський суд відсторонив підозрюваного від займаної ним посади. Якщо вину військового комісара доведуть у суді, то йому загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі.