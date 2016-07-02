Айдарівець Лихоліт сподівається на зміну йому Апеляційним судом міри запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лихоліт сказав журналістам. «Айдарівець» висловив переконання, що його справа є замовною, а рішення суду було проплаченим.

Читайте такожСуд заарештував на 2 місяці колишнього командира Надії Савченко, у залі суду сталася сутичка"Зараз вони (адвокати) подають апеляцію. Тоді буде виїзний суд, де на камерах, на відео, міру запобіжного заходу буде змінено", - зазначив Лихоліт.

Водночас він не вказав на точні терміни розгляду апеляції, але сподівається, що апеляційну скаргу розглядатимуть сьогодні.

Він стверджує, що у замовленні справи проти нього він вбачає російський слід, щоб таким чином через суди "винищувати добровольчий дух в Україні".

Лихоліт вказав на те, що прокуратура у своєму поданні взяла за основу заяву представника сепаратистів, колишнього мера Сєвєродонецька.

"Я хочу сказати, що військова прокуратура не розібралася, що він був сепаратистом, адже це його треба судити, бо він проводив "референдуми", він був за те, щоб прийшов "русскій мір" і за роз'єднання України", - заявив Лихоліт.

"Я боровся проти сепаратистів, щоб вони сюди не прийшли, а мене за це ще й судять", - зауважив Лихоліт.

Також він прокоментував інформацію, що генеральний прокурор України Юрій Луценко нібито може посприяти зміні запобіжного заходу.

За словами Лихоліта, Луценко повинен знати його особисто.

"Він мене бачив, він мене знає. Питання у тім, що він хоче вивчити справу", - додав «айдарівець».

Лихоліт сказав, що йому неприємно, що його затримували як "небезпечного злочинця, як рецидивіста, який вбиває, викрадає людей".

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Стало відомо, що у понеділок генпрокурор Юрій Луценко має зустрітися із заарештованим, після чого йому можуть змінити запобіжний захід. Про це повідомив в ефірі телеканалу «112» інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.

А між тим активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.