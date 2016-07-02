Захист Лихоліта готує апеляцію, засідання суду може відбутися вже сьогодні - Мосійчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу “112”. “Зараз адвокат Андрій Мамалига готує апеляцію. За моїми попередніми даними, не хочу забігати наперед, апеляція має відбутися сьогодні, засідання Апеляційного суду”, - сказав депутат.

Читайте такожАктивісти блокують Печерський суд, не даючи вивезти арештованого айдарівцяМосійчук додав, що захист розраховує на зміну запобіжного заходу на не пов'язаний із позбавленням волі.

Наразі ж, додав він, акція протесту продовжуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.