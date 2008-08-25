У День Незалежності в Луцьку вдруге відбулася акція «Українська вишиванка».

Як передає кореспондент УНІАН, цього разу лучани у вишиванках та національних строях вибудували слово «ЛУЦЬК». На закінчення акції усі її учасники спільно виконали Гімн України.

Організатори акції сподівалися на більшу кількість учасників у вишиванках, однак через сильну зливу та холод багато людей не прийшли сьогодні на центральну площу міста. Відтак, побити рекорд минулого року, коли більше трьох тисяч людей у національних строях вибудували «живий» Державний герб України – тризуб – не вдалося. Цього року в акції взяло участь лише близько півтисячі лучан.

Луцький міський голова Богдан ШИБА, звертаючись до присутніх, закликав усіх залишатися справжніми українцями не лише ззовні, а й душею та серцем засвідчувати свою любов, шану та відданість рідній Батьківщині.