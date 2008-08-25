"Газпром" скотився в рейтингу на чотири рядки

Російська газова монополія "Газпром" впала в рейтингу найбільших компаній світу з третього на сьоме місце, повідомляє агентство Reuters. З травня її ринкова капіталізація знизилася приблизно в півтора рази, з 340 до 230 мільярдів.

У середині дня 25 серпня вартість цінних паперів "Газпрому" на російській біржі РТС знизилася на 0,21 відсотка до 9,68 долара за акцію. У травні папери "Газпрому" коштували близько 15 доларів за акцію.

Російський фондовий ринок сильно "просів" через війну в Осетії, а також через критику прем`єр-міністром Путіним металургійної компанії "Мечел". Котирування останньої на вітчизняних і зарубіжних біржах впали майже на 50 відсотків.

Варто зазначити, що з початку 2000 року капіталізація "Газпрому" збільшилася більш ніж у 46 разів. У травні президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Газпром" приносить близько 20 відсотків доходів до федерального бюджету.

За даними Reuters, лідером щодо капіталізації серед світових компаній як і раніше залишається американська нафтова Exxon Mobil з капіталізацією в 417 мільярдів доларів. На другому місці китайські нафтовики - компанія Petrochina, чия капіталізація сягає 345 мільярдів доларів.

Лента.ру