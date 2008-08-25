У ДТП загинув депутат Михайло Сирота
21:49, 25 серпня 2008Суспільство
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За даними з міліції
|Михайло Сирота в Свято-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку, 7 квітня 2008 р
За інформацією співрозмовника агентства, ДТП сталося близько 21.30 на автодорозі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував М.СИРОТА, зіткнувся “лоб в лоб” з ДЕУ “Ланос”.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.
Довідка УНІАН. М.СИРОТА народився 17 липня 1956 р. в Черкасах. Голова Трудової партії України, член депутатської фракції "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) у Верховній Раді України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
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