Харків вступає в боротьбу за право на "Євробачення": стало відомо, де місто планує провести конкурс

Про це повідомляє 057.ua.

Міська влада відзначає, що Харків може прийняти "Євробачення".

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"У нас проходив чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Було багато зроблено для розвитку інфраструктури міста, і ця робота постійно триває. Зараз ми активно займаємося підготовкою до " Євробачення - аеропорт, дороги, готелі, організація фан-зони, зони гостинності. Величезну роботу потрібно провести на стадіоні "Металіст", де ми плануємо проведення самого конкурсу", - зазначив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

У гонці за "Євробачення-2017", крім Харкова, візьмуть участь ще 4 міста. Конкурсний відбір пройде в 4 етапи. З 22 липня по 1 серпня члени оргкомітету та Європейського мовного союзу нагрянуть з перевіркою в міста-претенденти.