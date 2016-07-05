Після двох років полону на Донбасі звільнено українського полковника Без'язикова

Про це у Twitter написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Голова СБУ тільки що доповів президенту про звільнення полковника Збройних сил Івана Без'язикова, який перебував у полоні з серпня 2014", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що звільнення заручників з тимчасово окупованих територій поки заблоковано, і в цьому питанні потрібно посилити тиск на Росію.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що в заручниках бойовиків знаходяться 112 громадян України.

Представники України з січня пропонують бойовикам звільнити 25 важкохворих українців, яких утримують в ОРДО, і висловлюють готовність передати 50 громадян, проте, як неодноразово заявляла Геращенко, терористи зривають переговори про обмін заручниками.