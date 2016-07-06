Глава МВС розповів, чому дарує нагородну зброю нардепам

В інтерв'ю "Українській правді" він розповів, чому дарує скільки нагородної зброї.

"1085 стволів міністр Аваков видав за 2014-2016 роки, це мої прямі повноваження, які я не погоджую ні з ким. З них 817 видано бійцям і офіцерам Нацгвардії, Нацполіції, МВС, УДО, Міноборони. 78 – волонтерам, 13 – працівникам прокуратури. Окремо ще 25 – працівникам Донецької і Луганської областей, теж, сподіваюся, зрозуміла моя логіка", - заявив міністр внутрішніх справ.

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Крім того, кажучи про отримані депутатами Ради 97 стволів, він розповів, що ці народні обранці так чи інакше мали відношення до подій на сході чи на Майдані. "Якщо я знав, що вони там були, гідно виконували певні функції, я їх нагороджував", - пояснив свій вчинок Аваков.

Відповідаючи на питання про нагородження Яценюка зброєю, якою той нібито не користується, глава МВС зазначив: "Чому не користується? Він так стріляє, що якщо ви побачите – очманієть. – Сміється. – Тільки не запитуйте про "чеченський досвід". Це військова таємниця", - підсумував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Арсенія Яценюка кулеметом "Максим" під час перебування останнього на посаді прем'єр-міністра.